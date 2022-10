«Shining»-Star Shelley Duvall: Erste Filmrolle seit 20 Jahren

In den vergangenen Jahren wurden wiederholt die Dreh-Bedingungen bei «Shining» kritisiert. Duvall selbst verriet «The Hollywood Reporter» erst vor Kurzem, dass sie während der 56-wöchigen Dreharbeiten beinahe ständig hysterisch zu wirken hatte, oder das Drehbuch von ihr verlangte zu weinen. «Nach einer Weile», so Duvall in der Rückschau im Jahr 2021, «rebelliert dein Körper dagegen. Er sagt: ‹Hör auf, das mit mir zu machen. Ich will nicht jeden Tag weinen›».