Shirin David: «Es macht mich sehr, sehr traurig, was gerade passiert»

«Männer haben so viel Angst»

Sie möge es nicht, «wenn Leute dich nur über deine sexuelle Identität definieren. So nach dem Motto: Natürlich bist du so, du bist ja auch bisexuell». Viele heterosexuelle Männer definierten schwule Männer auf diese Weise, so David im «Stern»: «Denen drücke ich gern Sprüche. Und merke dann: Männer haben so viel Angst.» Sie fügt hinzu: «Männer schämen sich so schnell. Alles, was sie nicht kennen, ist erst mal komisch und potenziell peinlich. Da steckt nicht mal zwingend eine böse Absicht dahinter. Wenn ich diese Männer hinterfrage, kommt meist kein sachliches Argument. Häufig sind sie einfach ängstlich», erklärt die Rapperin.