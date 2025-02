Shirin David: So klingt das Album zum Megahit «Bauch, Beine, Po»

Und da ist natürlich der ständige Stress mit den Männern, die die Musikerin in jeder Kommentarspalte oder auch in der «DSDS»–Jury einfach nicht ernst nehmen wollen (looking at you, Bohlen). Das schlaucht. «Egal wie schlau ich bin oder wie sehr ich für ein Projekt brenne – am Ende bin ich halt einfach immer blond», erklärt David in einem Video zu ihrem neuen Album. Und macht dann eben Geld aus dem Imageproblem, indem sie es fett auf ihr Album schreibt: «Schlau aber blond».