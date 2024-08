Shirin David stellt einen neuen Charts-Rekord auf

Auch in den Rest der Top Five der Singles kommt Bewegung. Ayliva und Apache 207 rutschen mit ihrem Song «Wunder» auf Platz zwei ab, danach folgt der britische Sänger und Produzent Artemas mit «I Like The Way You Kiss Me» auf Rang drei. Cyril steigt von der Sechs auf Platz vier mit «Stumblin' In». «Move» von Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso und Malachiii klettert auf die Fünf.