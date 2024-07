Shirley Bassey erhält besondere Auszeichnung von König Charles III.

Ihre Songs aus den «James Bond»–Klassikern «Goldfinger», «Diamonds Are Forever» und «Moonraker» sind Hymnen für die Ewigkeit. Jetzt wurde die Sängerin Shirley Bassey (87) mit der Aufnahme in den exklusiven Orden «Companion of Honour» vom britischen Königshaus für ihre Verdienste um die Musik geehrt. König Charles III. (75) begrüsste Bassey dafür am Dienstag auf Schloss Windsor. Laut «Daily Mail» war sie bei der Zeremonie extrem nervös. Sie habe sogar glatt vergessen, einen Knicks vor dem Monarchen zu machen.