Shonda Rhimes: Tochter dachte, sie arbeite im Krankenhaus

Shonda Rhimes (55) hat verraten, dass ihre älteste Tochter falsche Vorstellungen von ihrem Beruf hatte. In dem Podcast «Call Her Daddy» offenbart die «Grey's Anatomy»–Schöpferin jetzt, dass sie fast zeitgleich Mutter wurde, als ihre erfolgreiche Arztserie Premiere feierte.
«Und das war für mich als berufstätige Mutter die härteste, verheerendste und unglaublichste Situation, die ich je durchmachen musste», berichtet Rhimes, die ihre älteste Tochter Harper (22) im Jahr 2002 adoptierte. Da ihre Tochter dementsprechend viel Zeit am Set verbrachte, wuchs sie in dem Glauben auf, ihre Mutter würde in einem Krankenhaus arbeiten, so Rhimes. «Das stimmte, denn sie war die ganze Zeit dort», fügte sie hinzu.
Ihre Töchter haben «Grey's Anatomy» lange Zeit nicht gesehen
Jahre später fasste Rhimes den Entschluss, erneut Mutter zu werden. «Und dann, ungefähr zehn Jahre später, dachte ich: Okay, ich habe eine Tochter und 37 Schauspieler, aber sie hat keine Geschwister», erzählt die 55–Jährige. Während der Produktion ihrer Serie «Scandal» entschied Rhimes, ihre Familie zu vergrössern: 2012 adoptierte sie ihre Tochter Emerson (12), ein Jahr später kam Beckett (11) per Leihmutterschaft zur Welt.
Lange Zeit schauten Rhimes' Töchter die Erfolgsserie ihrer Mutter aber nicht. «Meine jüngsten Töchter sind 8 und 9, also viel zu jung, um es anzuschauen oder sich überhaupt dafür zu interessieren, was gut ist», erklärte Rhimes 2022 im Interview mit dem «WSJ Magazine». Ihre älteste Tochter habe dagegen «kein Interesse» daran: «Ich habe eine 19–jährige Tochter, die es entsetzlich findet, dass ich eine Show geschrieben habe, die alle ihre Freunde schon mehrmals gesehen haben. Und sie selbst hat sie nie gesehen. Und ich muss sagen, das ist vielleicht das schönste Kompliment aller Zeiten.»
Im vergangenen Jahr teilte Rhimes schliesslich stolz auf Instagram, dass eine ihrer jüngeren Töchter nun «Grey‹s Anatomy» schaue. «Mein gar nicht so kleiner Mensch hat gestern zum ersten Mal ›Grey‹s Anatomy› geschaut. Mein Hirn bricht zusammen. Ich bin tot. Aber ich bin so froh, dass sie die Frauen sehen kann, die ihre Mutter erschaffen hat», schrieb sie zu einem Bild, das ihren Nachwuchs beim Schauen der Serie zeigt.