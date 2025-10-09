Shonda Rhimes: Tochter dachte, sie arbeite im Krankenhaus

Lange Zeit schauten Rhimes' Töchter die Erfolgsserie ihrer Mutter aber nicht. «Meine jüngsten Töchter sind 8 und 9, also viel zu jung, um es anzuschauen oder sich überhaupt dafür zu interessieren, was gut ist», erklärte Rhimes 2022 im Interview mit dem «WSJ Magazine». Ihre älteste Tochter habe dagegen «kein Interesse» daran: «Ich habe eine 19–jährige Tochter, die es entsetzlich findet, dass ich eine Show geschrieben habe, die alle ihre Freunde schon mehrmals gesehen haben. Und sie selbst hat sie nie gesehen. Und ich muss sagen, das ist vielleicht das schönste Kompliment aller Zeiten.»