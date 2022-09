Karriere gerade erst gestartet

Dukureh wurde am 21. Juli 2022 leblos in ihrem Schlafzimmer in Nashville aufgefunden. «Elvis» mit Tom Hanks (66) und Austin Butler (31) war der erste grosse Spielfilm, in dem sie mitwirkte. Ende Juni lief der Film von Regisseur Baz Luhrmann (59) im Kino an.