Für Kardashian ein absolutes No-Go: «Als Mutter von vier Kindern haben mich die verstörenden Bilder erschüttert.» Die Sicherheit von Kindern müsse an erster Stelle stehen. Jeder Versuch, Kindesmissbrauch zu normalisieren, «sollte keinen Platz in unserer Gesellschaft haben - Punkt». Kardashian begrüsste die Entscheidung des Labels, die Kampagne zurückzuziehen. Sie nehme Balenciaga ab, dass man die Ernsthaftigkeit verstanden habe und dass Massnahmen ergriffen wurden, um solche Dinge in Zukunft zu verhindern.