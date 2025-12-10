«Shopaholic»-Autorin Sophie Kinsella stirbt mit 55 Jahren

Für die Familie sei ein Leben ohne Kinsellas Lebensfreude kaum vorstellbar. In der Nachricht erinnern die Angehörigen auch an Kinsellas schwere Erkrankung: 2022 war bei ihr ein Glioblastom, ein bösartiger Hirntumor, diagnostiziert worden. Das hatte Kinsella 2024 öffentlich gemacht. «Trotz ihrer Krankheit, die sie mit unvorstellbarem Mut ertrug, sah Sophie sich als wahrhaft gesegnet – mit einer so wunderbaren Familie und Freunden und dem aussergewöhnlichen Erfolg ihrer Karriere als Schriftstellerin», schreibt die Familie. «Sie nahm nichts als selbstverständlich hin und war für immer dankbar für die Liebe, die ihr entgegengebracht wurde.» Der Verlust gehe so tief, dass es ihnen das Herz breche, erklärten ihre Liebsten.