Show-Aus für Barbara Schöneberger und Günther Jauch? Das sagt RTL

Am 6. Dezember weiss wohl niemand so recht, was in der RTL Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» geschehen wird. Zwar hat Thomas Gottschalk (75) schon vor Monaten angekündigt, dass er sich in dieser Sendung von der TV–Bühne am Samstagabend verabschieden werde, doch nun sollen auch Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) Abschied von der gemeinsamen Show nehmen. Das berichten die «Bild» und der Mediendienst «DWDL.de».