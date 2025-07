Show für Besserwisser: Steffen Hallaschka feiert Debüt als Quizmaster

Wer wird zum Besserwisser?

Denn die sieben Kontrahenten treten gleichzeitig gegeneinander an. Als Quiz–Champion wollen sie am Ende 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Während ein Kandidat oder eine Kandidatin bei Hallaschka am Ratepult sitzt, können die anderen das Spiel übernehmen und zum Besserwisser werden, sollte es zu Unsicherheiten bei der Konkurrenz kommen. «Ich bin in vielen Lebenslagen ein kleiner Besserwisser», gibt Hallaschka zu. «Aber besonders, wenn es ums Spielen geht. Deswegen ist es für mich eine grosse Freude, dieses wunderschöne Quiz leiten zu dürfen.»