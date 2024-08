Show in London: Taylor Swift holt Ed Sheeran auf die Bühne

Nach den drei abgesagten Konzerten wegen eines vereitelten Terroranschlags in Wien ist Taylor Swift (34) am gestrigen Donnerstagabend (15. August) in London auf die Bühne zurückgekehrt. Im Wembley–Stadion spielte der Popstar das erste von fünf weiteren Konzerten vor einem Publikum von rund 92.000 Menschen – und holte sich dafür ganz besondere Unterstützung auf die Bühne.