«Showdown der Dschungel-Legenden»: Welche neuen Regeln wird es geben?

Zudem kündigte der Kölner Privatsender in seiner Pressemitteilung weitere Neuerungen an: «Denn obwohl vieles an den ‹regulären Dschungel› erinnert, ist doch auch einiges anders bei ‹Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden›. Der Legenden–Dschungel wartet nicht nur mit einem neuen Camp in Südafrika, sondern auch mit neuen Regeln auf.» Diese könnten sich möglicherweise am britischen Pendant orientieren, das im April und Mai 2023 ausgestrahlt wurde und ebenfalls in Südafrika vorab gedreht wurde.