Sicherheit in Grossbritannien: Prinz Harry darf in Berufung gehen

Weiter erklärte er: «Das Vereinigte Königreich ist für das Erbe meiner Kinder von zentraler Bedeutung und ein Ort, an dem sie sich zu Hause fühlen sollen, genauso wie dort, wo sie derzeit in den Vereinigten Staaten leben. Das kann nicht geschehen, wenn es nicht möglich ist, sie zu schützen, wenn sie sich auf britischem Boden befinden. Ich kann meine Frau nicht einer solchen Gefahr aussetzen, und in Anbetracht meiner Lebenserfahrungen bin ich nicht bereit, mich selbst unnötig in Gefahr zu bringen», sagte Harry.