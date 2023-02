Passwortschutz auf Windows-Geräten

In den Pro-, Business- und Enterprise-Versionen von Windows 10 und Windows 11 ist der Passwortschutz einer externen Festplatte oder eines USB-Sticks denkbar einfach. Hierzu das Speichermedium per USB verbinden und über den Datei-Explorer ansteuern. Per Rechtsklick auf das Medium erhält man die Option «Bitlocker aktivieren», bei der wichtig ist, sie mit Administrator-Rechten auszuführen. Anschliessend öffnet sich ein Fenster, in dem man sein Passwort eingibt und es durch Wiederholung bestätigt. Ausserdem gibt es die zusätzliche Sicherheitsoption, einen Haken bei «Smartcard zum Entsperren des Laufwerks verwenden» zu setzen.