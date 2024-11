Sicherheitsbedenken: Dua Lipa cancelt Konzert in Indonesien

Nach einem Abstecher nach Australien und Neuseeland kommt Dua Lipa ab Mai 2025 nach Europa und spielt auch mehrere Konzerte in Deutschland: Am 19. und 20. Mai tritt sie in der Barclays Arena in Hamburg auf und am 31. Mai und 1. Juni in der Olympiahalle in München. Das letzte Europa–Konzert findet am 27. Juni in Dublin statt, bevor es im September nach Nordamerika geht. Abschluss der Tour ist am 16. Oktober 2025 in Seattle.