Sicherheitsbedenken: Robbie Williams sagt Istanbul-Konzert ab

Die Show geht weiter

Trotz des Rückschlags in der Türkei geht es für Williams bereits in wenigen Tagen weiter. Am Donnerstag steht ein intimes Konzert im Londoner Dingwalls in Camden auf dem Programm. In dem kleinen Veranstaltungsort wird der Popstar sein kommendes, noch unveröffentlichtes Album «Britpop» komplett präsentieren – zusammen mit seinem Debütalbum «Life Thru A Lens» von 1997.