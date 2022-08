Durch die Lücke in Apples Betriebssystem können Kriminelle Schadsoftware auf Apple-Geräte spielen, während Userinnen und User andernfalls harmlose Webseiten besuchen. Angreifer können sich dadurch Zugang zu Apple-Geräten verschaffen und sensible Daten abgreifen. Der Konzern selbst beschreibt das Problem so: «Die Verarbeitung von in böser Absicht erstellten Webinhalten kann zur Ausführung eines willkürlichen Codes führen.»