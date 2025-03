Sichtlich «ergraut»: Sean «Diddy» Combs erscheint vor Gericht

Dem ehemaligen Musikmogul droht eine lebenslange Haftstrafe

Sean Combs wurde im September 2024 in New York verhaftet und sitzt seitdem im Metropolitan Detention Center in Brooklyn in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe gegen den bekannten Musikproduzenten lauten unter anderem auf Sexhandel, Nötigung und Vergewaltigung. Neben der Strafanzeige sieht sich der Musiker auch mit zahlreichen Zivilklagen konfrontiert. Seine Anwälte weisen die Vorwürfe als «schamlose Publicity–Stunts» zurück. Diese seien nur darauf ausgelegt, Zahlungen von Prominenten zu erpressen, die befürchten müssten, dass Lügen über sie verbreitet würden. Bei einer Verurteilung droht Sean Combs eine lebenslange Haftstrafe.