Sido erobert mit neuem Album «Paul» die Charts

Von Mariah Carey bis Wham!: Weihnachtsklassiker dominieren die Single-Charts

In den Singlecharts dominieren derzeit allseits bekannte Weihnachtsklassiker das Geschehen. Von der Eins grüsst «All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey (52), gefolgt vom anderen Ohrwurm-Garanten «Last Christmas» von Wham!. Das Podium vervollständigt Shakin‹ Stevens (74) mit «Merry Christmas Everyone». Auf Platz vier steht «Rockin› Around The Christmas Tree» von Brenda Lee (78), gefolgt von Chris Reas (71) «Driving Home For Christmas».