Manche Entscheidungen in einer langen Partynacht bereut man nicht nur am nächsten Tag, sondern möglicherweise auch ein ganzes Leben lang. So könnte es auch dem Model Lottie Moss (24) ergehen, der Halbschwester von Supermodel Kate Moss (48). Via TikTok nahm sie ihre Follower während einer durchzechten Nacht mit ins Tattoo-Studio und filmte mit, wie sie sich den Schriftzug «Lover» unter ihr Auge stechen liess. «Lover» ist das englische Wort für Liebhaber.