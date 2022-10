Sie bricht ihr Schweigen: Doku zeigt Cathy Hummels so privat wie nie

Cathy Hummels (34) gibt in einer neuen Dokumentation tiefe Einblicke in ihr Privatleben. RTLzwei widmet der Moderatorin, Unternehmerin und Mutter eine eigene Personality-Doku. «Cathy Hummels - Alles auf Anfang» läuft am 16. November ab 20:15 Uhr im TV.