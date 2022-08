Sie feiert 50. Geburtstag: Wird Cameron Diaz wieder zum Filmstar?

Cameron Diaz ist zurück im Rampenlicht: Die Schauspielerin feiert am 30. August ihren 50. Geburtstag - und wird bald wieder vor der Kamera stehen. Laut «Deadline» spielt sie an der Seite von Jamie Foxx (54) eine Rolle in dem kommenden Netflix-Film «Back in Action». Der Titel «Zurück in Aktion» könnte nicht besser zu ihrem Comeback passen. Dem Branchenportal zufolge handelt es sich bei dem Film um eine Actionkomödie.