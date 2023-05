Tom Kaulitz

2018 dann die grosse Überraschung: Heidi Klum und Tom Kaulitz zeigten offen ihre Liebe. Der Tokio-Hotel-Gitarrist ist 17 Jahre jünger als Heidi. Jedwede Kritik an dem grossen Altersunterschied scheint an dem Paar abzuprallen. Am 22. Februar 2019 heirateten die beiden auf einem Standesamt in Los Angeles. Die grosse Traumhochzeit folgte im August auf Capri. Regelmässig zelebrieren sie ihre Liebe auf Instagram. «Ich habe das Gefühl, endlich habe ich den Einen gefunden», schwärmt Heidi unter anderem. Ein echtes Happy End!