Sie gibt ihm Halt: Bushido schwärmt von der Unterstützung seiner Frau

Nähert sich das Ehepaar also wieder an? Schon zuvor hatte die beiden erklärt, an den Eheproblemen zu arbeiten. Eine Paartherapie soll ihnen helfen. In den Gesprächen hätten sie schon einiges lernen können, erklärte Anna–Maria Ferchichi im Podcast «Im Bett mit Anna–Maria und Anis Ferchichi» (bei RTL+). «Wir waren wie zwei Männer: Du redest nicht und ich rede nicht. Das ist sehr fatal», sagte sie. Die eigenen Gefühle hätten sie oft nicht kommuniziert.