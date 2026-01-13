Sie gibt ihm Halt: Bushido schwärmt von der Unterstützung seiner Frau

Vor weniger als zwei Monaten wurde die Ehekrise von Bushido (47) und Anna–Maria Ferchichi (44) bekannt. Sie leben zuletzt getrennt, doch die Liebe sei weiterhin vorhanden, hatte Ferchichi erklärt. Das zeigte sich nun bei einem Konzert von Bushido. Der Rapper betonte, wie sehr er seine Ehefrau schätze.
Bushido freut sich über Unterstützung seiner Frau
Am Montag stand Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, in der Uber Arena in Berlin auf der Bühne. Zwischen den Songs widmete er seiner Ehefrau liebevolle Worte: «Ich bin echt froh, dass ich heute sagen kann, dass meine Frau hier ist. Lange Geschichte», sagte er der «Bild»–Zeitung zufolge. Er habe ein schweres Jahr hinter sich, in dem er jedoch auf Ferchichi als Stütze vertrauen konnte. Das Konzert soll sie mit den Kindern vom Bühnengraben aus mitverfolgt haben.
Nähert sich das Ehepaar also wieder an? Schon zuvor hatte die beiden erklärt, an den Eheproblemen zu arbeiten. Eine Paartherapie soll ihnen helfen. In den Gesprächen hätten sie schon einiges lernen können, erklärte Anna–Maria Ferchichi im Podcast «Im Bett mit Anna–Maria und Anis Ferchichi» (bei RTL+). «Wir waren wie zwei Männer: Du redest nicht und ich rede nicht. Das ist sehr fatal», sagte sie. Die eigenen Gefühle hätten sie oft nicht kommuniziert.
Ehepaar plant Umzug
In ihrer Instagram–Story machte Anna–Maria Ferchichi im November die Eheprobleme öffentlich. Sie schrieb, dass die Ehe «in eine schwierige Phase geraten» sei. Später enthüllte Bushido, dass er im September aus dem gemeinsamen Haus in Dubai ausgezogen war. Doch von einer Trennung ist nicht die Rede. «Wir geben uns nicht auf, wir hassen uns nicht», verdeutlichte Anna–Maria Ferchichi in einer Folge des gemeinsamen Podcasts.
Auch räumlich gesehen kommt sich das Ehepaar einander offenbar wieder näher. Anfang Januar gaben die Ferchichis auf Instagram bekannt, ein zweites Zuhause abseits von Dubai gefunden zu haben. Sie wollen zukünftig zwischen ihrer Bleibe in Dubai und einer Villa in München pendeln. In das Haus ziehen sie offenbar gemeinsam mit ihren Kindern. Zusammen haben sie sieben Kinder, ein weiterer Sohn stammt aus einer früheren Beziehung.