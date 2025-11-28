«Sie hat JA gesagt»: Ex-«Bachelor» Dominik Stuckmann hat sich verlobt

Unmittelbar nach den Dreharbeiten der Staffel in Mexiko zogen sie bereits zusammen in eine Wohnung in Frankfurt und auch zum Thema Hochzeit hatten sie sich damals schon geäussert. In einer Instagram–Fragerunde erklärte sich das Paar diesbezüglich vor fast drei Jahren mit den Worten: «Für mich ist es kein Muss, aber wäre schon schön», so Rossow. Stuckmann beteuerte derweil, dass er sie «schon im Brautkleid» sehe. Womöglich im kommenden Jahr wird diese Vorstellung von damals bereits Realität.