Sie ist wieder da: Prinzessin Kate auf dem Weg zum Palast

Prinzessin Kate (42) ist zurück: Am Samstagvormittag zeigte sich die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung im März 2024 wieder in der Öffentlichkeit. In einem Bentley wurde Kate an der Seite ihrer Familie bei der Ankunft am Buckingham Palast fotografiert. Für ihre Rückkehr wählte sie ein weisses Kleid inklusive schwarz–weisser Schleife und einem farblich abgestimmten Hut. Ihr Ehemann trug standesgemäss für die «Trooping the Colour»–Parade eine Uniform.