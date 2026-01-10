Sie liess ihn einst abblitzen: Leo DiCaprio posiert mit Gwyneth Paltrow

Zwei Hollywoodstars, die selten gemeinsam vor die Kamera treten: Nun haben Leonardo DiCaprio (51) und Gwyneth Paltrow (53) aber eine Ausnahme gemacht und zusammen für die Fotografen posiert. DiCaprio und Paltrow trafen sich am Freitagabend bei den AFI Awards in Beverly Hills und liessen sich dort ablichten.
Flirtversuche von Leonardo DiCaprio
Die 53–Jährige ist auf dem Bild in einem weissen Trägertop zu sehen, ihr berühmter Kollege trägt Anzugjacke und weisses Hemd. Die beiden Schauspieler machen auf dem Schnappschuss einen vertrauten Eindruck und lächeln sanft in Richtung Kamera. Sie kennen sich auch schon seit Jahrzehnten. Vor über 30 Jahren hat Gwyneth Paltrow angeblich sogar einmal DiCaprios Flirtversuche abgewiesen.
Gwyneth Paltrow hatte sich 2023 im Podcast «Call Her Daddy» daran erinnert, wie der junge Leonardo DiCaprio sie einst um ein Date gebeten, sie jedoch abgelehnt hatte. Er habe es versucht, erklärte sie und fügte über ihren Kollegen hinzu, dass er schon damals gerne geflirtet habe.
Beide sind heute glücklich liiert
Der Schauspieler gehört zu den bekanntesten Junggesellen Hollywoods, zu DiCaprios Ex–Freundinnen zählen Gisele Bündchen (45), Bar Refaeli (40), Blake Lively (38) oder Toni Garrn (33). Seit über zwei Jahren soll der 51–Jährige nun aber bereits mit Model Vittoria Ceretti (27) liiert sein. Das Paar hält seine Beziehung von der Öffentlichkeit fern.
Gwyneth Paltrow ist seit 2018 mit Brad Falchuk (54), dem Mitschöpfer von «American Horror Story», verheiratet. Sie hat ausserdem zwei Kinder – Apple Martin (21) und Moses Martin (19) – aus ihrer Ehe mit Coldplay–Frontmann Chris Martin (48). Die beiden Stars waren über ein Jahrzehnt lang verheiratet, bevor sie sich 2014 trennten. Zuvor war Gwyneth Paltrow mit ihren Schauspielkollegen Brad Pitt (62) und Ben Affleck (53) liiert.