Sie moderiert wieder: So erobert Gülcan Kamps das TV zurück

2005 moderierte sie auch den Viva–Musikpreis «Comet» gemeinsam mit Stefan Raab (57). 2006 präsentierte sie «Bravo TV» auf ProSieben und hatte bei dem Sender auch eigene Doku–Soap–Formate wie «Gülcan und Collien ziehen aufs Land» und «Gülcans Traumhochzeit». In letzterem wurde ihre Hochzeit mit Unternehmer Sebastian Kamps (42) begleitet. Die beiden haben mittlerweile ein Kind, das 2021 geboren wurde. Auch als Schauspielerin (u. a. «Alle lieben Jimmy») oder Sängerin probierte sich Kamps bereits aus. Im TV war sie 2013 bei «Let's Dance» dabei oder nahm 2024 an «Splash! – das Promi–Pool–Quiz» teil. Ein weiterer TV–Auftritt ist bereits bekannt: In der neuen Staffel «Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas» (Samstag, 19. Oktober auf ProSieben) wird sie sich neben anderen Promis einer Herausforderung stellen. Doch zu ihrem Moderationscomeback kommt es an anderer Stelle.