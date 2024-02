«Sie sagt. Er sagt.»: Herausforderndes Justizdrama mit Starbesetzung

Über die Schuld oder Unschuld eines Menschen werde «in einem Rechtsstaat nicht in Zeitungen entschieden, nicht im Fernsehen, nicht in den Sozialen Medien und nicht in den Foren des Internets», mahnt er. Strafverfahren sind der richtige Ort für diese Entscheidungen: «In einem Strafverfahren versuchen die Richter, die Wahrheit herauszufinden. Sie hören Zeugen und Sachverständige, sie sehen sich sorgfältig die vorgelegten Beweise an, sie prüfen die Argumente des Staatsanwalts, des Nebenklägers und des Verteidigers», so der Jurist und Schriftsteller über den Ablauf eines ordentlichen Verfahrens.