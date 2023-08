Wartet sie noch das Ende ihrer Las–Vegas–Residenz ab?

Bereits in der Vergangenheit äusserte Adele, dass sie gerne noch mal Mutter werden will. «Ich will auf jeden Fall noch mehr Kinder. Ich bin eine Hausfrau und eine Matriarchin, und ein stabiles Leben hilft mit bei meiner Musik», sagte sie der Zeitschrift «Elle» 2022. Allerdings sei aktuell nicht der richtige Zeitpunkt: «Gerade habe ich nur Vegas im Kopf. Ich will das verdammt noch mal schaffen.» Ihre einjährige Las–Vegas–Residenz «Weekends with Adele» läuft noch bis 4. November 2023.