Die Schauspielerin ist nicht nur bekannt für ihre stilsicheren Auftritte auf dem roten Teppich. Schon in der Vergangenheit erfreute sie ihre Follower auf Instagram unter anderem mit Bikini-Aufnahmen. Sie zelebrierte im Herbst beispielsweise ihren 56. Geburtstag mit einem Video von sich auf Instagram. Darin tanzte sie in einem knappen, roten Bikini auf einer Yacht und strahlt in die Kamera. «Alles Gute zum 56. Geburtstag an mich», schrieb Hayek dazu.