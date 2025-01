Sie sind die jüngsten Dschungelcamper aller Zeiten

Der jüngste Dschungelkönig aller Zeiten

Auch Joey Heindle (31) wagte 2013 mit 19 Jahren das Dschungelabenteuer. Mit Sprüchen wie «Ich hab‹ gedacht, das wird in den Kölner Studios gedreht. Dabei sind wir im echten Dschungel!», «Keinen Bock, dass ich hier morgen tot aufwache!» oder «Ladies and Gentleman: Let›s getty to Rambo!» unterhielt der Sänger sowohl seine Mitcamper als auch die Zuschauer und Zuschauerinnen. Dank seiner eher ungewöhnlichen Floskeln und seiner Souveränität bei den herausfordernden Prüfungen wählten ihn die Dschungelfans zum Gewinner des Formats. Damit gehört Heindle nicht nur zu den fünf jüngsten Dschungelcampern, sondern ist bis heute der jüngste König, der den Thron in Down Under bestiegen hatte.