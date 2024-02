Sie spielte Miss Moneypenny: «James Bond»-Star Pamela Salem ist tot

Sie studierte in Heidelberg

Geboren wurde Pamela Salem in Indien und studierte später an der Universität Heidelberg sowie an der Central School of Speech and Drama in London. Ihre TV– und Filmkarriere startete sie in den frühen 1970er Jahren. Salem war bis zu seinem Tod im November 2017 mit dem Schauspieler Michael O'Hagan verheiratet. Das Paar lebte in Surfside, Florida, wo Pamela Salem den Medienberichten nach am 21. Februar verstarb.