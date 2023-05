Das letzte Gespräch der beiden

Sie spielte Tina Turner vor 30 Jahren: Angela Bassett nimmt Abschied

Angela Bassett hat in den 90ern Tina Turner in der Filmbiografie «Tina - What's Love Got to Do with It?» verkörpert. Auf Instagram verabschiedet sich die Schauspielerin nun mit emotionalen Worten von ihrem Vorbild - und zitiert ihr letztes Gespräch.