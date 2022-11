Sie tun es schon wieder: Heidi und Leni Klum in festlichen Dessous

Leni Klum zeigt sich unter anderem in einem seidigen Pyjama aus kurzer Shorts und Top mit Spitzendetails, Heidi Klum in einem edlen BH und dazu passendem Slip. Die neue Linie enthält laut Pressemitteilung «eine grosse Auswahl an Unterwäsche-Sets mit aufwendigen Details wie Ketten und Applikationen». Alle Stücke wurden in einem sinnlichen Rot gehalten und sollen alle Figurtypen ansprechen - «unabhängig von Alter, Passform und Stil».