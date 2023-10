Sie war dreimal für den Oscar nominiert: Piper Laurie ist tot

Piper Laurie wurde auch für ihre Rollen im Fernsehen und auf der Bühne gefeiert, unter anderem für ihren Auftritt in David Lynchs (77) Serie «Twin Peaks» in den 1990er Jahren, in der sie die intrigante Catherine Martell spielte. Zuletzt war Laurie in «White Boy Rick» (2018) mit Matthew McConaughey (53), Jennifer Jason Leigh (61) und Rory Cochrane (51) als Grossmutter eines FBI–Informanten, der zum Drogendealer wurde, zu sehen.