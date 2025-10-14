«Sie war einzigartig»: Keanu Reeves trauert um Diane Keaton

Auch Nancy Meyers trauert um Keaton

Wenige Stunden zuvor hatte sich Nancy Meyers, Regisseurin von «Was das Herz begehrt», auf Instagram zu Wort gemeldet. Sie teilte ein Foto von Diane Keaton und schrieb dazu: «Als Filmfan bin ich ganz bei euch – wir haben eine Ikone verloren. Eine brillante Schauspielerin, die sich immer wieder geöffnet hat, um unsere Geschichten zu erzählen.» Weiter erklärte Meyers: «Als Frau habe ich eine Freundin verloren, die ich seit 40 Jahren kannte. Manchmal kam es mir vor, als wäre sie meine Schwester, weil wir so viele unvergessliche Momente geteilt haben. Als Filmemacherin habe ich die Verbindung zu einer Schauspielerin verloren, von der man nur träumen kann.»