Sie wäre 40 geworden: Das tragische Ende von Michelle Trachtenberg

Doch auch Freunde abseits der Filmindustrie trauerten. Prinzessin Eugenie, die Trachtenberg 2013 kennenlernte, verband eine innige Freundschaft. «Auf Wiedersehen, besondere Freundin», schrieb die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson. Dazu teilte sie ein altes Foto von sich mit Trachtenberg. «Du wirst so geliebt und vermisst.» Sie bedanke sich für die vielen schönen Erinnerungen – das Lachen und den Spass, den sie gemeinsam hatten. Die Schauspielerin sei «rücksichtsvoll und grosszügig und soooo lustig» gewesen. Eugenie denke an die verstorbene Freundin, «an deinen so hellen Geist und deine Freude, die du so vielen gebracht hast».