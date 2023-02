Sie will Joko die Show stehlen: So tickt Jasna Fritzi Bauer

Jasna Fritzi Bauer wollte nie Filme machen

Jasna Fritzi Bauer hat in den vergangenen Jahren eine beachtliche Schauspielkarriere hingelegt. 2011 feierte sie ihren Durchbruch mit dem Film «Ein Tick anders», in dem sie Eva spielt, die unter dem Tourette-Syndrom leidet. Es folgten weitere Rollen in erfolgreichen Filmen und Serien wie «About a Girl», «Axolotl Overkill», «jerks.» und 2019 ihrer eigenen Serie «Rampensau». Der Erfolg der 33-Jährigen trug auch in Form von zahlreichen Nominierungen und Auszeichnungen Früchte.