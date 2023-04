Demi Moore schickt «pure Liebe»

Ihre Mutter Demi Moore kommentierte unter dem Posting, in dem Rumer Willis die Geburt verkündete: «Pure Liebe für dieses kleine Vögelchen.» Schwester Scout Willis (31) schrieb in einer Story auf ihrem Profil: «Ich weine, weil meine Nichte so perfekt ist.» Und auch die zweite Ehefrau von Bruce Willis meldete sich zu Wort: Sie schwärmte in ihrer Instagram-Story: «Oh Louetta, wir lieben dich so sehr.» Einmal mehr zeigt sich: Der Patchwork-Clan hält fest zusammen. So meistert die Grossfamilie auch die Demenz-Erkrankung des Actionheldes, der nun erstmals Opa geworden ist.