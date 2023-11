Sie zeigt viel Bein: Sängerin Leony legt Wow-Auftritt in Berlin hin

Mehr Glamour geht kaum: Leony (26) hat am Samstagabend bei der Operngala der Deutschen AIDS–Stiftung in Berlin einen extravaganten Auftritt hingelegt. Das Blitzlichtgewitter meisterte die ehemalige «DSDS»–Jurorin und Sängerin in einem trägerlosen, weissen Minikleid, das mit mintgrünen Pailletten besetzt war.