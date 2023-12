Sie zieht es durch: Pamela Anderson ohne Make-up bei Mode-Award

«Als ich zur Pariser Modewoche ging, beschloss ich, kein Make–up zu tragen, und ich fühlte mich wirklich wie das fünfjährige Mädchen aus ‹Ladysmith›, das die Kleider von Victoria Beckham tragen durfte», sagte sie. Sie sei überrascht gewesen, als sie hörte, dass sie damit ein «Statement» abgab, was nie ihre Absicht gewesen sei. «Ich habe mich so frei gefühlt. Es war nicht als Statement gedacht, es geht nicht um den Weltfrieden und ich wusste nicht, ob es jemandem auffallen würde. Ich sitze nicht mehr drei Stunden lang in einem Schminkstuhl.» Sie habe in den Spiegel geschaut und zu sich gesagt: «Du bist fast 60, das ist gut genug, geniesse einfach Paris und spiele nicht das Spiel», fügte sie hinzu.