Sieben Jahre nach seinem Tod: George Michael bekommt Gedenkmünzen

George Michael kannte die Royals

George Michael war mit Charles‹ Ex–Ehefrau, Prinzessin Diana (1961–1997), befreundet. Die beiden Söhne von Charles und Diana, Prinz William (41) und Prinz Harry (39), lernte der Popstar ebenfalls kennen. George Michael erinnerte sich «The Times» zufolge daran, dass ihn William einst bat, auf einer Feier zu singen. «Er war ein nettes Kind», so der Popstar, «aber ich war auf einer Weihnachtsfeier im Kensington Palast und die einzige andere Person, die ich dort kannte, war Elton John. William fragte mich, ob es in Ordnung wäre, wenn ich ein Lied singen und Onkel Elton vielleicht am Klavier spielen würde. Ich musste ›nein‹ sagen. Ich konnte nicht glauben, dass ich gerade ›nein' zum zukünftigen König gesagt habe. Es war mir zu peinlich, vor einer Gruppe von Fremden zu singen».