Lüften - aber richtig!

Selbst wenn man das Fenster am liebsten gar nicht mehr öffnen mag, Lüften muss sein. Allerdings sollte man dabei beachten, dies ausschliesslich in den frühen Morgenstunden sowie spät abends - kurz vor dem Zubettgehen - zu erledigen. Wer in einer kleinen Wohnung keinen Durchzug schaffen kann, öffnet dafür am besten noch Wohnungs- und Haustüre.