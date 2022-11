Neben seiner generellen Verbundenheit mit dem Land Brasilien wurde seine Ehrung vom dortigen Kongress auch mit einer Geste des 37-Jährigen beim Grand Prix 2021 in Sao Paulo begründet: Damals hatte er seinem grossen Idol Ayrton Senna (1960-1994) Tribut gezollt, den er noch immer als sein grosses Vorbild betrachtet. Der Brasilianer Senna holte in seiner Karriere drei Weltmeistertitel. Er kam bei einem Unfall 1994 in Imola beim Grand Prix von San Marino ums Leben.