«Siebenschläfer»: Neues «Tatort»-Gesicht überzeugt als Pascal Schadt

Bereits 2021 war er im Netflix–Film «München – Im Angesicht des Krieges» erstmals in einer grösseren Produktion zu sehen, 2023 folgte sein Kinodebüt in Alice Gruías Drama «Seid einfach wie ihr seid» – eine Leistung, für die er beim Filmfestival Max Ophüls Preis sogar als Bester Schauspielnachwuchs nominiert wurde. Danach ging es Schlag auf Schlag: Rollen in der ZDF–Serie «Wer wir sind», im Spielfilm «In die Sonne schauen», in den beiden «Polizeiruf 110»–Folgen «Der Dicke liebt» (Halle) und «Jenseits des Rechts» (München) sowie zuletzt nun sogar im Dresden–«Tatort: Siebenschläfer» in der Episodenhauptrolle machten ihn zu einem der auffälligeren jungen Gesichter im deutschen Fernsehen in den letzten beiden Jahren.