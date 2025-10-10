«Siebenschläfer»: So wird der neue Dresden-«Tatort»

Brambach war von Anfang an dabei, jedoch nicht als Protagonist, sondern als leicht kauziger Kommissariatsleiter Schnabel im Hintergrund – mit unterschiedlich grossem Anteil am Geschehen. Bereits in den letzten Jahren spielte er sich jedoch immer mehr auch in den Vordergrund, und übernahm zuletzt eine immer tragendere Rolle ein. In «Siebenschläfer» tritt Brambach nun endgültig aus dem Schatten – ohne dass seine Kollegin Gröschel daneben verblasst. Zwei weitere Dresden–Fälle mit dem Duo Schnabel und Winkler sind im Übrigen bereits abgedreht. Es geht also mit dem dezimierten Team vorerst weiter – und das ist gut so!