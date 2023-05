Siebtes Kind mit 79 Jahren: Robert De Niro verrät Namen seiner Tochter

In ihrer Sendung vom 11. Mai macht die US-Moderatorin öffentlich, dass die Kleine Gia Virginia Chen-De Niro heisst. Das Mädchen sei am 6. April zur Welt gekommen und habe bei der Geburt umgerechnet rund 3,8 Kilogramm gewogen. Die Mutter des Kindes sei laut King die Kampfsportlehrerin Tiffany Chen. Schon seit 2021 gab es Spekulationen, dass De Niro mit Chen zusammen sein soll, als sie erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet wurden.